Venezia 80 | la madrina sarà Caterina Murino

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 maggio 2023)80, la: l’attrice condurrà le serate di apertura e chiusura della Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica al via il prossimo 30 agosto. Ladeve la sua fama al film Casinò Royale, quando ha vestito i panni di Bond Girl al fianco dello 007 Daniel Craig. Nata a Cagliari nel 1977, debutta nel mondo dello spettacolo raggiungendo il quinto posto a Miss Italia 1997, per poi approcciarsi alla recitazione nel laboratorio teatrale della Scuola di Cinema e Teatro di Francesca De Sapio. Contemporaneamente la vediamo in tv come “Letterina” nello show del pomeriggio di Canale 5 “Passaparola” condotto da Gerry Scotti. Diventa volto e testimonial di molte campagne pubblicitarie. Dino Risi la vuole nella fiction tv Le ragazze di Miss ...