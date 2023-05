Vela | presentata ‘Acrobatica’ | il nuovo Class 40 oceanico di Alberto Riva

(Di martedì 9 maggio 2023) (Adnkronos) – Si chiamerà “Acrobatica” la barca del navigatoreche salperà il prossimo agosto dal Porto Antico di Genova verso nuove sfide in oceano. Lo scrive in una nota lo staff del navigatore milanese. Il progetto di “Acrobatica” è stato presentato questa mattina a Palazzo Tursi, nella prestigiosa Sala della Rappresentanza, con gli interventi del Sindaco Marco Bucci, di Simona Ferro, assessora allo sport e pari opportunità della Regione Liguria, di Silvia Salis, vicepresidente vicaria del CONI e di Riccardo Iovino, Ceo di EdiliziAcrobatica. Presente anche il costruttore Edoardo Bianchi (Sangiorgio Marine) e il progettista Fabio D’Angeli che, insieme a Gianluca Guelfi, ha disegnato il40 “Acrobatica”. Ilprogetto dioceanica del velista milanese è completamente ...

Il nuovo progetto di vela oceanica del velista milanese è completamente italiano. Un class40 di ultimissima generazione disegnato da due giovani yacht designer italiani (laureati a La Spezia)

