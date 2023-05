(Di martedì 9 maggio 2023) Quattro marocchini e due donne serbe sono stati portati in questura a seguito deldelle forze dell'ordine nelrom di via Monte Bisbino a

... forse nelle settimane centrali, per velocizzare le manutenzioni: in quel casoattivate ... Ai problemi tecnici si aggiungono quelli organizzativi: molto spesso ledelle linee romane ...Non è facile, ma le scorciatoie sono insidiose: è giusto avere treni più veloci, ma lerispettate, gli orari pure e le corse mantenute, semmai rinforzate, ma mai cancellate.... perché per l'occasione sono esposti anche oltre 1000 reperti archeologici originali chea ... Marco,Accademia oppure S. Maria del Giglio. Dal Parking Tronchetto: Vaporetto linea 2 ...

"Vanno fermate con ogni mezzo". Blitz nel campo rom a Milano: 80 ... ilGiornale.it

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti te ...Fermato domenica mente si nascondeva dietro una fabbrica a Pontenuovo – nel vicino territorio di Sermoneta, in provincia di Latina – D., D., M., l’uomo accusato di aver aggredito la coppietta appartat ...