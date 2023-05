(Di martedì 9 maggio 2023) Washington, 9 mag. (Adnkronos) - "L'ed è: prende di mira il presidenteperché ora è super favorito per essere eletto ancora una volta presidente degli Stati Uniti". Lo ha detto undi Donaldriferendosi alla sentenza di colpevolezza contro l'ex presidente Usa per abuso sessuale e diffamazione. "Il continuo abuso della nostra grande Costituzione per fini politici è disgustoso e non può essere tollerato", continua la dichiarazione. "La nostra nazione è in guai seri quando affermazioni prive di prove o testimoni oculari possono invadere i nostri tribunali per ottenere punti politici". Il team diha dichiarato che farà appello contro il verdetto.

Gliforniranno 1,2 miliardi di dollari in più in aiuti militari a lungo termine a Kiev. Il ... "160 in un solo giorno", ha fatto sapere ildelle forze armate ucraine. Il comandante dell'...Le ultime di Dietro le crisi bancarie, stabilità apparente e debolezze reali Champions, che ... Daud Shiabdella Jihad a Gaza ha sottolineato che "la reazione palestinese a questo crimine ...Undi Downing Street, interpellato al riguardo, ha comunque evitato qualunque polemica ... James Cleverly (nel frattempo partito per gli) con il vicepresidente cinese, Han Zheng: inviato ...

Usa: portavoce Trump su condanne, 'intero caso fasullo e politico' Il Tirreno

La Casa Bianca ha annunciato che Joe Biden, nel pieno di un'offensiva diplomatica per contrastare la Cina, farà una "tappa storica" ;;in Papua Nuova Guinea a maggio, tra il vertice del G7 in Giappone ...«Il mio volo in partenza da Houston è in ritardo perché le api si sono radunate sulla punta di una delle ali», recita un tweet di Anjali Enjeti, giornalista ...