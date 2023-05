Usa | Melania Trump | Mio marito può guidarci di nuovo verso grandezza

(Di martedì 9 maggio 2023) Washington, 9 mag. (Adnkronos) - "Mioha avuto uno straordinario successo con la sua prima amministrazione e puòdie prosperità". Dopo mesi di voci e indiscrezioni di un suo progressivo allontanamento del, con una vita da separata in casa nell'enorme magione di Mar-a-Lago,torna in pubblico e, intervistata da Fox News, afferma il suo pieno sostegno alla nuova candidatura alla Casa Bianca di Donald. E dice che sarebbe per lei "un privilegio" servire dicome first lady. "Ha il mio sostegno e noi non vediamo l'ora di ristabilire la speranza per il futuro e guidare l'America con amore e forza", ha poi aggiunto. ...

Trump ha rilasciato a Fox News un'intervista in cui ha ribadito il suo sostegno alla candidatura presidenziale del marito Donald Trump, nel giorno in cui una giuria a New York e' entrata in ...In una storica udienza al tribunale di Manhattan, l'ex presidenteha avuto accanto a sé gli ... Poche volteTrump ha espresso il suo parere a parole: ha preferito infatti che le sue ...Nel Paese scatta una tregua di 72 ore Il sacrificio di, Pasqua con Trump per preparare la difesa L'Obama Center divide Chicago: doveva rilanciare il quartiere, ma ora penalizza i più poveri ..

Usa 2024: Melania a Fox, Trump ha il mio sostegno, puo' vincere - Nord America Agenzia ANSA

(Adnkronos) - "Mio marito ha avuto uno straordinario successo con la sua prima amministrazione e può guidarci di nuovo verso grandezza e prosperità". Dopo mesi di voci e indiscrezioni di un suo progre ...Melania Trump ha rilasciato a Fox News un'intervista in cui ha ribadito il suo sostegno alla candidatura presidenziale del marito Donald Trump, nel giorno in cui una giuria a New York e' entrata in ca ...