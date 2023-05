Usa | Melania Trump | Mio marito può guidarci di nuovo verso grandezza

Forte di questi numeri,pensa già al suo ritorno alla Casa Bianca, spiegando che per il suo secondo mandato da first lady intende "dare la priorità allo sviluppo e benessere dei bambini, come ...Trump ha rilasciato a Fox News un'intervista in cui ha ribadito il suo sostegno alla candidatura presidenziale del marito Donald Trump, nel giorno in cui una giuria a New York e' entrata in ...In una storica udienza al tribunale di Manhattan, l'ex presidenteha avuto accanto a sé gli ... Poche volteTrump ha espresso il suo parere a parole: ha preferito infatti che le sue ...

Usa 2024: Melania a Fox, Trump ha il mio sostegno, puo' vincere - Nord America Agenzia ANSA

"Mio marito ha avuto uno straordinario successo con la sua prima amministrazione e può guidarci di nuovo verso grandezza e prosperità".