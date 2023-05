Uomini e Donne spoiler 9 maggio | nuovo show tra Tina ed Elio | Riccardo fa una scelta

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 9 maggio 2023) Dopo una breve pausa,riapre i battenti martedì 9. In tale occasione, andrà in onda il contenuto della prima parte della registrazione effettuata il giorno 8. Il programma di Maria De Filippi, come già detto, non si fermerà anticipatamente, ma si concluderà a fine. Mancano, dunque, un paio di L'articolo proviene da KontroKultura.