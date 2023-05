Uomini e donne | Nicole Santinelli ha scelto lui | chi è il fortunato

Torna oggi. Dalle 14.45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata del daiting show condotto da Maria De Filippi . Ieri sono avvenute le registrazioni delle nuove messe in onda e ora trapelano già ...Insomma, tutto il mondo non continuerebbe a mandarenello spazio, se prima non si fosse trovata una soluzione a queste necessità.Puntata difficile, quella di oggi di, per Riccardo Guarnieri . Il noto cavaliere del parterre over è finito nel mirino di Armando Incarnato e Maria De Filippi per l'atteggiamento "poco carino" assunto nei confronti della ...

Nel corso della puntata di Uomini e Donne registrata oggi 9 maggio Nicole Santinelli ha fatto la sua scelta. Secondo le anticipazioni diffuse in rete, la tronista ha abbandonato il programma con uno ...Torna oggi Uomini e Donne. Dalle 14.45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata del daiting show condotto da Maria De Filippi. Ieri sono avvenute le registrazioni delle nuove messe in onda e ...