“Uomini e donne” | Luca Daffrè ha fatto la sua scelta | occhio allo spoiler

Leggi su tvzap

(Di martedì 9 maggio 2023) News tv.hala sua: esplode la bufera – Chi non vuole avere anticipazioni non legga oltre, chi invece è a caccia disul dating show di Canale 5 è nel posto giusto.Daffré hala suaa “”. Stando alle anticipazioni diffuse da Lorenzopugnaloni.it e dalla pagina InstagramtronoClassicoeOver, riportate da «Fanpage», nella puntata registrata l’8 maggio il ragazzo ha deciso con quale corteggiatrice iniziare una relazione. L’aitante tronista è arrivato in “finale” con tre ragazze: Alessandra, Camilla e Alice. Leggi anche: “”, ...