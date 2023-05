Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 9 05 23

(Di martedì 9 maggio 2023) Ma guardate ma a un certo punto menomale che Queen Mary & Company si siano rotti le balle die abbiano deciso di terminare in anticipo questa stagione, perché se il trend è quello delle ultime puntate, se fossimo andati avanti qualche altra settimana con questo degrado, ci sarebbe finita a sentire gente dialogare direttamente tramite i rutti. Guardate, io faccio proprio fatica a trasmettere il livello di imbarazzo e desolazione che mi ha lasciato laodierna, cioè più che altro io guardo queste persone e sono TERRORIZZATA all’idea di potermi mai ritrovare di nuovo single e dovermi rapportare con soggetti del genere, e senza che nemmeno si possa salvare qualcuno, eh, cioè manco a dire ‘x è stato stronxo, povero y ‘, no, qui sono proprio pessimi tutti, è un pacchetto completo di disagio e desolazione! Mentre ...

... come collocarmi, singolo in mezzo a tutti gli altri, di fronte alla violenza che scopro essere all'opera nell'umanità, dentro di me, e, a fortiori, in quellee in quegliche ...Dopo Luca Daffrè anche Nicole Santinelli ha concluso il suo percorso aed ha fatto la sua scelta. La tronista nella registrazione di oggi pomeriggio ha scelto Carlo Alberto Mancini , che le ha detto di sì. Nicole Santinelli ha scelto Carlo: le ...L'assenza di Paola Ruocco aha catturato l'attenzione dei telespettatori Senza alcuna ombra di dubbio, Paola Ruocco è una delle protagoniste più popolari e chiacchierate di. Nel corso delle ultime ...

L'ex musa di Fellini concorda con la giovane collega e provoca: "Già gli uomini oggi non è che siano così maschi, poi fagli fare pure lavare i piatti..." ...Giovedì 11 prendono il via Le Serre d’Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini in via Castiglione. Rassegna che quest’anno festeggia dieci anni e che, nel corso del tempo, ha ...