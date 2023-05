Unioncamere-Google | con ‘Eccellenze in Digitale’ prosegue la trasformazione del Paese

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAl via domani la nuova edizione di “Eccellenze in Digitale” realizzata dagrazie a un finanziamento di 1,4 milioni di euro di.org che sosterrà la formazione di imprenditori, lavoratori e persone in cerca di occupazione per accrescere le loro competenze digitali, con un focus particolare sui temi più attuali come, ad esempio, la cyber sicurezza. Questa iniziativa consente di usufruire di seminari, sessioni personalizzate e webinar di formazione gratuiti, organizzati dai Punti impresa digitale diffusi in tutte le Camere di commercio. Solo nell’edizione 2020-2022, sono state formate più di 43 mila persone con mille seminari organizzati in tutta Italia. La Camera di commercio Irpinia Sannio prende parte al progetto e dà avvio alle attività con un webinar di formazione che si terrà mercoledì10 maggio2023 dalle ...