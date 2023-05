Una squadra | una città

Leggi su ildenaro

(Di martedì 9 maggio 2023) di Pier Paolo Baretta* Diversamente da Silvio Berlusconi che, enfaticamente, ha dichiarato: “sono un napoletano nato a Milano”, io, più realisticamente, sono un veneziano trapiantato a Napoli. Come tanti giocatori (i grandi professionisti, come li ha chiamati Spalletti) sono stato “ingaggiato” nellacivica per contribuire a far ripartire lae predisporci a vincere la sfida del futuro. Nella mia … “vita da mediano” ho vissuto tante esperienze emozionanti e interessanti e mi considero fortunato di aver avuto questa ultima, inaspettata, occasione di vita. Napoli è Napoli e in questi giorni lo dimostra. Lo scudetto è la più popolare e clamorosa manifestazione di un percorso collettivo, che coinvolge tutti, senza eccezioni, in un comune destino. Tutti i commentatori si chiedono quale significato ha questo risultato per la ...