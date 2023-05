Una grande mente politica Ma ho un timore | Meloni | il dubbio di Minoli

(Di martedì 9 maggio 2023) Piccoli miracoli da palinsesto. Possono delle interviste maneggiate come cold case -anime perdute riascoltate al rallentatore- cambiare l'angolo di visuale del terrorismo? Può un deja vu cronistico, ieri rigettato dai padri, toccare oggi il picco d'ascolto dei figli? Questo è accaduto a “Mixer-Vent'anni” giovedì sera su Raitre, il programma di faccia a faccia rimontati tra l'eterno Giovannie i terroristi neri e rossi. Caro, in due puntate dedicate negli anni di piombo tra il 1966 e il 1983 e alle gesta terrificanti di Brigate Rosse e Nar, avete toccato anche l'8% di share, e l'obiettivo era il 3%. Quando le interviste a Francesca Mambro, Giusva Fioravanti e Alberto Franceschini andarono in onda per la prima volta nel '92 fu un flop. Perché oggi, rimontate, interessano ancora i giovani? «Perché oggi la fame di conoscenza è ...

Gli Oriele sonodelle coppie che dopo il GfVip ha riscosso più successo e non solo in Italia, ma anche in Spagna : Oriana , infatti, durantepuntata di 'Supervivientes' ha presentato al ...... non permettere che la verità storica sullaguerra patriottica sia distorta e non permettere ... ha affermato Zelensky, pubblicando un messaggio su Telegram corredato conbandiera ucraina e ...'Io e Alessia siamo molto simili, abbiamoconsiderazione di noi stessi, un forte amor proprio, che ci ha portato a realizzarci nella vita - ha detto - Se decidi di fare un bambino con...

Scudetto Napoli: Sorrentino, questa festa è una grande bellezza Agenzia ANSA

2' di lettura Senigallia 09/05/2023 - Grande attesa per lo show HUMAN NATURE LIVE - A TRIBUTE TO MICHAEL JACKSON che sarà al Teatro La Fenice di Senigallia il 12 maggio 2023. Uno spettacolo unico e tr ...Dopo la première de La Sirenetta sono arrivati i primi commenti della stampa: reazioni contrastanti ma che concordano su Halle Bailey ...