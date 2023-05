Una capsule collection su innovazione sostenibile | etica e design

(Di martedì 9 maggio 2023) Nasce il progetto Corevaby Quid in collaborazione con Orange Fiber a cura di Gabriela Giovanardi Il lancio dellaCorevaby Quid in collaborazione con Orange Fiber anticipa la presentazione della prima collezione di un brand che rivoluzionerà il mercato del jeans internazionale: Coreva. Nato dalla tecnologia CorevaTM brevettata da Candiani Denim, il brand presenterà esclusivamente collezioni in stretch-denim naturale e biodegradabile. CorevaTM sfrutta infatti le proprietà elastiche di un materiale vegetale, ricavato dalla gomma naturale, per garantire comfort senza dover ricorrere all’uso di filati sintetici. Una tela denim “stretch” che, non utilizzando plastiche, riduce quindi il suo impatto ecologico ed è in grado di degradarsi in 3-4 mesi invece di 200 o più ...

... inoltre, sancito il nostro ingresso nel mondo delle fashion bags, il cui lancio ufficiale avverrà a giugno in occasione della Mille Miglia 2023, di cui saremo sponsor tecnico conin ...Per Elisabetta Canalis è già l'ora del bikini, e quest'anno la showgirl ha un motivo in più per sfoggiare le curve in costume. In collaborazione con Wikini ha disegnatocollection , di cui è anche testimonial, e non ha perso tempo per mostrare le sue creazioni durantevacanza in Messico, ad aprile scorso. Sui social ha pubblicato gli scatti ad alto ...La partnership è di medio periodo - avrà durata quinquennale - e partirà per la stagione primavera/estate 2024 con il lancio di. Per i più attenti allo stile inconfondibile del brand, ...

Brave Kid, società del gruppo OTB con oltre 30 anni di esperienza nel childrenswear, e MAX&Co., società del Gruppo Max Mara da quasi 40 anni leader del ...Il gruppo Max Mara si lancia nel segmento childrenswear e sceglie Brave Kid come compagno d'avventura. La nuova linea bambini in arrivo per la primavera 2024 ...