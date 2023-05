Un posto al sole | trama 9 maggio 2023 | una proposta inaspettata

(Di martedì 9 maggio 2023) Ornella e le sue incomprensioni con Giulia animeranno la puntata di Unaldi martedì 9. Stando alladella soap opera di Rai 3, infatti, la dottoressa Bruni sarà ancora molto risentita con la Poggi per averle tenuto nascosto il fatto che Luca De Santis sarebbe diventato il nuovo primario dell'ospedale al suo. Giulia, in particolare, ha saputo la notizia direttamente dal medico, il quale è tornato di recente a Napoli proprio per sondare il terreno e capire se Ornella fosse davvero convinta della propria scelta di rinunciare al suo incarico. La mamma di Viola, infatti, stressata dalle troppe responsabilità e dagli innumerevoli impegni, ha scelto di lasciare il suoper tornare in corsia e dedicarsi esclusivamente ai pazienti. La ...

Il paese viene infatti dotato della tecnologia necessaria per diventare il primo villaggio telematico, ossia undove lavorare in armonia con la natura e sviluppare quello che all'epoca veniva ...Adesso, perché tutto possa accadere alla luce del, affinché non sia gossip, non resta altro da ... due terzi posti che annientano quel biennio (un settimo e un quinto) nel quale si scoprì la ...Al primonell'elenco delle proposte selezionate nell'ambito della seconda edizione del Bando ... utile anche per superare le iniziali reticenze: studentesse, lavoratrici e donnein casa la ...

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 15 al 19 maggio: chi rovinerà i piani di Lara NapoliToday

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Esistono detersivi per lavastoviglie efficaci e rispettosi dell’ambiente Sì ma bisogna utilizzarne solo il necessario. L'obiettivo è ottenere piatti puliti rispettando il più possibile la natura. Alt ...