Un orso è stato investito nella notte in Trentino

Leggi su agi

(Di martedì 9 maggio 2023) AGI - Unda un'autovettura laappena trascorsa in località Treziel di Villa Lagarina in. A darne comunicazione la Provincia Autonoma di Trento. Secondo quanto appreso, nello scontro con l', l'autovettura ha riportato ingenti danni. L'automobilista è rimasto a bordo del mezzo fino all'arrivo degli uomini del Corpo forestale. Successivamente sono stati recuperati alcuni peli dell'animale che serviranno per l'identificazione genetica.