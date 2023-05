Un cadavere semicarbonizzato è stato rinvenuto nel Napoletano

(Di martedì 9 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 27 anni ètrovato morto in via Duchessa a Marigliano (Napoli). Il, secondo i primi accertamenti, è. Sulla vicenda indaga la polizia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il cadavere di un uomo semi carbonizzato è stato trovato dalla polizia all'esterno di un'auto in via Duchessa di Marigliano a Marigliano, comune in provincia di Napoli. Secondo una prima ricostruzione ...