ULTIM’ORA – Dice addio al calcio giocato | l’annuncio sorprende tutti!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 9 maggio 2023) German Denisufficialmenteal. “Grazie, leggenda” il messaggio della Real Calepina, club di Serie D con il quale l’ex calciatore argentino ha contribuito ad una clamorosa salvezza avvenuta all’ultima giornata e nella quale il “Tanque” ha siglato 5 gol in 25 partite. Per lui sono più di 300 le partite fra tutte le categorie del nostro. A quasi 42 anni l’ex centravanti di Atalanta e Napoli ha appeso gli scarpini al chiodo, la carriera del sudamericano ha subito stregato i suoi osservatori che gli hanno assegnato il soprannome che in italiano significa “carro armato”. A 16 anni l’esordio con il Tallares, squadra che ha sempre tifato. Nel 2008 il Napoli spende 8 milioni per assicurarsi un calciatore che garantiva fisicità e dopo due annate con la casacca azzurra erano 13 ...