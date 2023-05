Ultime Notizie – Usa | spara a 14enne che gioca a nascondino nel suo giardino

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 9 maggio 2023) Ancora un ragazzo negli Stati Uniti ferito da qualcuno che hato perché ha ritenuto che fosse stata violata la sua proprietà. In Louisiana, un uomo hato ad una ragazza di 14 anni, ferendola alla testa, che stavando aal buio nella sua proprietà. Latoria è avvenuta a Starks, piccola località rurale di 700 persone, nella proprietà di David Doyle un 58enne che agli agenti ha detto di aver preso la sua pistola dopo aver visto “delle ombre intorno alla sua casa”. A questo punto l’uomo è uscito di casa ed ha visto delle persone che correvano nella sua proprietà ed ha cominciato are e “senza volerlo” ha colpito la ragazza, secondo la ricostruzione fornita alla polizia. La ragazza è stata ricoverata in ospedale e non viene considerata in pericolo di ...