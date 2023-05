Ultime Notizie Roma del 09-05-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 maggio 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno andiamo in Ucraina in apertura la presidente della commissione europea Ursula von der leyen e a chi è bello tornare qui dove i valori hanno i cari vengono difesi ogni giorno e quindi un luogo appropriato per celebrare la giornata dell’Europa twittato accolgo la scelta del presidente zielinsky di rendere il 9 maggio è la giornata dell’Europa anche qui in Ucraina scrive ancora von der leyen postando una foto che la ritrae dopo che è sceso dal treno alla stazione della capitale Ucraina sulla Russia è uno dei punti su cui mi informerò il presidente zielinsky l’attenzione Era rivolta alla rigorosa attuazione delle sanzioni e all’adozione di misure contro l’elusione aggiunto la presidente della commissione europea siamo determinati a vedere le scappatoie ...