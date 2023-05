Ultime Notizie Roma del 09-05-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politiche un’apertura di dopo viene partecipato alla cerimonia il colle per il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo la prendi è arrivata la camera Dall’ingresso principale per incontrare nella biblioteca del presidente le delegazioni di Movimento 5 Stelle Europa autonomie e minoranze linguistiche Alleanza Verdi sinistra azione Italia viva renew Europe e PD il confronto è iniziato con i rappresentanti del MoVimento 5 Stelle che chiedono no elezione diretta del capo dello Stato e premier grazie per avere accettato questo invito le parole di meloni il governo come voi sapete ha da sempre nel proprio programma l’idea che per mandato dovrà lavorare a una riforma istituzionale sulla quale Però credo sia importante a Monte cercare un dialogo più ampio possibile con le forze ...