Ultime Notizie Roma del 09-05-2023 ore 14 | 10

(Di martedì 9 maggio 2023)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la scarsità d’acqua sta diventando un problema sempre più critico per gli occupanti Russia donex lo si legge nella rivista di intelligence del ministro della difesa britannico Biella Ministero ha ricordato che è 28 aprileil capo della cosiddetta Repubblica Popolare di Donetsk ha fermato che le riserve idriche nella regione erano pericolosamente basse la scarsità d’acqua è un problema è crescente Don occupata dai russi il canale 6 per i don’t don’t che fornisce acqua la regione rimane sotto il controllo Ucraina ma il suo lungo percorso è spesso oggetto di combattimenti È probabile che le truppe russe stiano Cercando di mettere in sicurezza del canale per ridurre la d’acqua Donetsk il canale traversa la città di cesso Yara circa 6 km a ovest di Bancomat ...