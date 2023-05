Ultime Notizie Roma del 09-05-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 maggio 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione e da parte di Francesco Vitale in studio matrella celebra il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo l’omaggio del capo dello Stato via Caetani la cerimonia al Quirinale con la presidente del consiglio Giorgia Meloni 9 maggio del 1978 fu ritrovatavia Caetani simbolicamente a metà strada tra le sedi della DC e il PCI il corpo senza vita di Aldo Moro presente della Democrazia Cristiana è più volte Presidente del Consiglio ucciso dalle Brigate Rosse dal 2007 in questa data si celebra il giorno della memoria dedicata alle vittime del terrorismo la pratica era prevista nelle celebrazioni del giorno della Vittoria la Piazza Rossa di mosca per commemorare il 78esimo anniversario della Vittoria dell’Unione Sovietica sulla Germania nazista è stata annullata lo riporta ...