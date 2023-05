Ultime Notizie Roma del 09-05-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 maggio 2023)dailynews radiogiornale martedì 9 maggio Buongiorno dalla redazione da parte di Francesco in studio le truppe russe Hanno lanciato un attacco missilistico su chi è Secondo i dati preliminari un incendio scoppiato in una casa privata nel distretto di olio si vede la capitale a causa della caduta di detriti loro rvc Ucraina citando il canale telegram trova conseguenze per i binari della battimento di razzi nemici sulla capitale nel distretto di Oz a seguito della caduta di detriti nel cortile di una casa privata è scoppiato un incendio nel distretto dicevi che sono stati trovati i detriti sulla carreggiata è stato riferito in una nota nella notte sono state segnalate esplosioni a chi va in tutta la regione secondo il CV l’esercito Russo ha lanciato 15 Razzi in Ma secondo le prime informazioni Mettiti sono state distrutte dal sistema di difesa aereo di Kiev le altre ...