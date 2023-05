Ultime Notizie – Riforme | Schlein e la battuta a Meloni

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 9 maggio 2023) Che il confronto sia stato “franco”lo hanno detto entrambe, sia Giorgiache Elly. E ladella segretaria del Pd alla premier ne dà un po’ il segno. Mentre discuteva delle forme di governo con la possibilità di elezione diretta di presidente o premier,ha apostrofatocosì: “E allora perché no una monarchia illuminata?”. A quanto si riferisce, inoltre, Matteo Salvini ha lasciato l’incontro quando si era ancora a metà colloquio, con un po’ di stupore della delegazione dem visto che la segretaria ha chiesto di allargare il confronto anche alla autonomia differenziata, cosa su cuiha aperto. Non si è parlato di ipotesi di bicamerale nel corso del colloquio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione