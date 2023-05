Ultime Notizie – “Presidente della Repubblica non si tocca”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 9 maggio 2023) “Non sil’istituzione del, garanzia di stabilità anche nei momenti più difficili. In nessun modo siamo per ridimensionare la figura dela favore di un uomo o una donna sola al comando”. Così Elly Schlein, segretaria del Pd, al termine dell’incontro con la premier Giorgia Meloni. “Per noi questa discussione sulla riforma costituzionale non è una priorità del Paese. Le priorità sono quella del lavoro,sanità pubblica, dell’attuazione del Pnrr, del clima, dei giovani,casa”. “E’ stato un confronto franco. Se l’obiettivo è rafforzare l’efficienza delle istituzioni, la stabilità e la rappresentata noi non ci sottraiamo. Esamineremo le proposte nel merito, senza ...