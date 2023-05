Ultime Notizie – “Passata da iconografia Padrino a comunicazione sui social”

(Di martedì 9 maggio 2023) “Dall’delsiamo arrivati alle mafie che sono ben informate e formate neimedia. Tiktok e Instagram diventano strumenti per comunicare direttamente con una base di simpatizzanti o di giovani che, provenienti da aspettii di debolezza, possono essere aggregati”. Lo ha detto Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia, a margine della presentazione del rapporto “Le mafie nell’era digitale” alla Camera dei Deputati. “Si sono creati dei presupposti perché sul piano tecnologico si possa mettere in evidenza agli investigatori che esistono sistemi di algoritmi usati dalle mafie che spesso non sono rintracciabili. Questo rapporto – ha sottolineato – fatto da quattro ricercatrici donne rivela cose molto importanti anche ad altre polizie nel mondo.” Adnkronos, ENTD, Get The Facts ...

Fin dove può spingersi il desiderio di vendetta di un uomo È questa la domanda che si stanno ponendo tutti nelleore, quelle macchiate dal sangue e dalla violenza, da un desiderio immorale di pareggiare i conti, anche a costo di distruggere la vita di chi andrebbe protetto a tutti i costi, di chi è sangue ...Gossip di oggi 9 maggio 2023 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra ledi gossip di oggi 9 maggio 2023 troviamo le curve pericolose di Raffaella Fico e le avance inappropriate a Manuela Moreno . Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 9 maggio 2023: ...Il cadavere di un uomo di 27 anni è stato trovato semi carbonizzato in via Duchessa di Marigliano a Marigliano . La dinamica è in fase di ricostruzione.

Fazio al Nove, Chiocci al Tg1 e Roberto Sergio ad: chi entra e chi esce dalla Rai Corriere della Sera

Dalla Corte di Cassazione arriva una sentenza favorevole agli automobilisti e alle piccole imprese: in caso di incidente con danni importanti le assicurazioni non possono imporre la rottamazione, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...