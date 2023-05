Ultime Notizie – “Istituire Commissione su dossier ‘mafia e appalti' ”

(Di martedì 9 maggio 2023) “La politica italiana crei unaparlamentare di inchiesta sull’inchiesta’ per andare a fondo. Perché, se come ha detto la sentenza del processo Borsellino quater, l’inchiesta mafia eè la causa della strage, mi sembra doveroso per i morti e i vivi che si trovi la verità”. Lo ha detto, ieri sera, intervistato da Nicola Porro a ‘Quarta Repubblica’, il generale Mario Mori dopo la sentenza sul processo trattativa. Ma cosa è il’? Tutto nasce da una delega conferita nel 1989 dalla Procura di Palermo ai Ros dei Carabinieri che aveva come obiettivo principale quello di accertare “la sussistenza, l’entità e le modalità di condizionamenti mafiosi nel settore deglipubblici nel territorio ...

In questeore si stanno continuando a intensificare indiscrezioni non solo relative alle nuove versioni ... 5 condivisioni Condividi Tweet Antonio Monaco FONTERelazionate iPhone 15 Rumor ...... il sistema operativo di iPhone, in questesettimane c'è un leaker, @analyst941 , che sta ... 12 condivisioni Condividi Tweet Antonio Monaco FONTERelazionate iOS 17 Apps Apple Firmware ...Lo ha detto il comandante dell'aeronautica militare ucraina. Putin si prepara a festeggiare la vittoria sul nazismo nella Seconda Guerra Mondiale con la parata del 9 maggio. La presidente della ...

Guerra Ucraina Russia, news oggi. Kiev: Mosca inizia con missili giorno Vittoria LIVE Sky Tg24

I dolori alla caviglia non dovrebbero comunque mettere in discussione la sua presenza venerdì contro i giallorossi. In tal caso, il brasiliano avrà modo di rifarsi dopo la montagna russa che ha ...Serie TV imperdibili 2023 Serie TV imperdibili 2022 Serie TV imperdibili 2021 Serie TV imperdibili 2020 Serie TV imperdibili 2019 10 migliori serie tv coreane di sempre Trust Me L'amica geniale The Ha ...