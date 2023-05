Ultime Notizie – Aldo Moro | Mattarella depone una corona in via Caetani

(Di martedì 9 maggio 2023) Il presidente della Repubblica, Sergio, nel 45/mo anniversario dell’uccisione di, ha deposto unain via, nel luogo dove fu ritrovato il cadavere dello statista. Presenti il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Alle 11 al Quirinale si svolgerà la cerimonia di celebrazione della Giornata in memoria delle Vittime del terrorismo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato dalle 0,33 uno sciame sismico nei Campi Flegrei costituito in via preliminare da nove terremoti. La magnitudo massima è stato il primo sisma ...A metà aprile era emersa la notizia secondo la quale il Samsung Galaxy F54 sarebbe stato lanciato in India entro la fine del mese, ma le previsioni si sono rivelate infondate. Secondo leinidiscrezioni, ad ogni modo, il debutto sarebbe ormai imminente, questione di 2 - 3 settimane per lo meno in India. Il Galaxy F54, come suggerisce il nome, sarà un parente stretto del recente ...Questi, dopo le elezioni del '13 (ledemocratiche), ha portato avanti una decisa involuzione democratica, che è culminata con lo scioglimento, nel novembre '17, del partito di opposizione ...

Fazio al Nove, Chiocci al Tg1 e Roberto Sergio ad: chi entra e chi esce dalla Rai Corriere della Sera

cade-da-finestra, news e notizie: leggi le anteprime, gli approfondimenti, le intervisite e le foto sull'argomento: cade-da-finestra. Tutte le notizie in tempo reale solo sul sito TgCom24.it.Questa la situazione paradossale che da circa un anno va avanti nella Casa del Vignaiolo, edificio all’interno del parco storico Villa Sciarra che ospitava la famiglia del vecchio guardiano e che è ...