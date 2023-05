Ultime Notizie – Al via a Gaeta dal 25 maggio la seconda edizione di Blue Forum

(Di martedì 9 maggio 2023) “Il nostro obiettivo è quello di contribuire insieme alla costruzione della nuova strategia marittima dell’Italia e imporre finalmente la leadership del nostro Paese nel contesto europeo e mediterraneo. La marittimità deve essere il cuore della politica italiana”. Ad affermarlo è stato il presidente di Assonautica Italiana, Si.Camera e Camera di Commercio Frosinone Latina Giovanni Acampora presentando il 2° Summit Nazionale sull’Economia del Mare, intitolato “Italia Nazione di Mare”, che si terrà adal 25 al 272023. L’evento, organizzato dalla Camera di Commercio Frosinone Latina, insieme alla sua Azienda Speciale Informare e a OsserMare, in collaborazione con Unioncamere, Assonautica Italiana – l’Associazione Nazionale per lo sviluppo dell’Economia del Mare e...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo Reduce dal successo del Monte - Carlo Film Festival, che si è concluso lo ... lo voglio" nellestagioni che ......pre - condizioni per un suo ritorno nellepuntate ha anche messo un'uscita di scena soddisfacente per il suo personaggio, John Dutton . Vi terremo aggiornati! Intanto trovate tutte le...... tra 500 milioni e 1 miliardo di dollari in asset e tra 500 milioni e 1 miliardo di dollari in passivitàBittrex , piattaforma di trading di criptovalute, ha presentato istanza di ...

Tredicenne cade da finestra di una scuola a Pescara: è grave. Cosa è successo, indagano Polizia e Carabinieri Virgilio Notizie

Blu e Flippy - Amici per le pinne news anticipazioni gossip curiosità rumors segreti box office spettatori incassi interviste speciali backstage clip recensioni cinema americano italiano in uscita ...Supermoto Per la categoria Supermoto non tutti i piloti hanno preso parte alle qualifiche del sabato, i mancanti come da regolamento sono stati inseriti nelle ultime caselle dello schieramento per la ...