Udinese-Napoli | scontri tra tifosi | Daspo fino a 10 anni per cinque tifosi bianconeri | c' è anche un presidente di calcio

... Milan - Lazio (Longo) Roma - Inter (Guarro) Cremonese - Spezia (Coelli) Atalanta - Juve (Belotti/Balice) Torino - Monza (Piva)- Fiorentina (Annunziata) Lecce - Verona (Gennari)- ...La Questura di Udine ha emesso i primi Daspo dopo l'invasione di campo e gli scontri al Dacia Arena, al termine di. Le misure sono molto severe: un tifoso, di 35 anni, di Palmanova (Udine) arrestato in flagranza differita per rissa e invasione, recidivo al Daspo, è stato allontanato per 10 anni, ...La Questura di Udine ha emesso i primi Daspo dopo l' invasione di campo e gli scontri al Dacia Arena , al termine di. Le misure sono molto severe: un tifoso, di 35 anni, di Palmanova (Udine) arrestato in flagranza differita per rissa e invasione , recidivo al Daspo, è stato allontanato per 10 anni, ...

Il servizio di pg si concludeva con esito positivo significando che i due venivano prontamente rintracciati nelle vie adiacenti i loro domicili… Leggi ...TRIESTE - La Questura di Udine ha emesso i primi Daspo dopo l'invasione di campo e gli scontri al Dacia Arena, al termine di Udinese-Napoli.