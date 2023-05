Udinese-Napoli | misure severe dopo gli scontri sul campo | la decisione della Questura

(Di martedì 9 maggio 2023) Sono passati ormai diversi giorni da, da quel 4 maggio che resterà impresso nel cuore di tutti i tifosi partenopei. La gara che ha sancito la vittoria matematica dello scudetto non sarà mai dimenticata da nessun tifoso, soprattutto per coloro che erano alla Dacia Arena e hanno assistito dal vivo quel momento. Invasione alla Dacia ArenaEppure, nella festa generale scattata al triplice fischio, ci sono stati episodi da condannare. Infatti, gli ultras dell’, provocati da qualche tifoso partenopeo sceso in, hanno invaso anche loro il terreno di gioco e hanno fatto un caccia all’uomo vergognoso. A quel punto, sono nati dei veri e propriche hanno visto anche almeno sei feriti. Nei giorni seguenti alla partita sono scattati anche cinque arresti tra i tifosi ...

LA CLASSIFICA MONZA 10 SALERNITANA 8 LAZIO 6 ATALANTA 6 SPEZIA 6 BOLOGNA 51 ROMA 2 EMPOLI 1 CREMONESE 0 SASSUOLO - 1 VERONA - 1 MILAN - 3 INTER - 3 LECCE - 5 FIORENTINA - 7 JUVENTUS ...La Questura di Udine ha emesso i primi Daspo dopo l'invasione di campo e gli scontri alla Dacia Arena , al termine di. Un tifoso di 35 anni, di Palmanova (Udine), arrestato in flagranza differita per rissa e invasione, recidivo al Daspo, è stato allontanato per 10 anni, di cui 4 con obbligo di firma;

La Questura di Udine ha emesso i primi Daspo dopo l'invasione di campo e gli scontri al Dacia Arena, al termine di Udinese- Napoli. Le misure sono molto severe: un tifoso, di 35 anni, di Palmanova (Udine) arrestato in flagranza differita per rissa e invasione, recidivo al Daspo, è stato allontanato per 10 anni,