Ucraina | Von der Leyen a Kiev | Difesi i valori dell' Europa

(Di martedì 9 maggio 2023) Ma il quotidiano ufficiale di Ashgabat "Turkmenistan neutrale" che ha dato la notizia del colloquio fra i due presidenti non ha precisato se l'invito è stato accettato o no. Stesso discorso per il ...

...confine con l', i festeggiamenti sono stati cancellati per motivi di sicurezza. Zelensky: " Per noi sarà la Giornata dell'Europa ". Reattori nucleari fermi nella centrale di Zaporizhzhia ,...A proposito dell', come detto,der Leyen si è presentata a Kiev per commemorare la storica giornata, ma in totale distacco da Mosca. " La mia presenza a Kiev oggi, 9 maggio, è simbolica, ...Il conflitto Russia -si sposta sul piano storico, nell'anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale. ... Oggi intanto il presidente ucraino Zelensky riceve lader Leyen. Gli Usa ...

Von der Leyen è arrivata a Kiev. Raid ed esplosioni a Kiev, allerta in 14 regioni - Putin, contro di noi scatenata una vera guerra - Putin, contro di noi scatenata una vera guerra RaiNews

Il discorso del presidente russo alla parata del 9 maggio sulla piazza rossa. La presidente della Commissione ruropea è tornata a Kiev per celebrare ...Il messaggio del presidente russo alla parata del 9 maggio sulla piazza rossa. La presidente della Commissione ruropea è tornata a Kiev per celebrare ...