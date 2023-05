Ucraina | Usa | “Kiev ha tutto per attaccare e riprendere territori”

(Di martedì 9 maggio 2023) Washington vara un nuovo pacchetto: armi per 1,2 miliardi di dollari L’ha tutte le risorse necessarie per condurre la controffensiva e riconquistare ioccupati dalla Russia in oltre 14 mesi di guerra: è il messaggio che ha inviato il segretario di Stato americano Antony Blinken. “Hanno ciò di cui hanno bisogno per continuare ad avere successo nel riconquistare ilo che è stato preso con la forza dalla Russia negli ultimi 14 mesi”, ha detto Blinken in una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri britannico James Cleverly. “Non è solo una questione di armi, ma di l’addestramento”, ha aggiunto Blinken. “Dobbiamo essere sicuri che gli ucraini possano mantenere i sistemi che forniamo loro, ed è importante, ovviamente, che abbiano i piani giusti, ancora una volta, per avere successo”. Gli Stati ...

