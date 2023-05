(Di martedì 9 maggio 2023) (Adnkronos) – “Siamo sconvolti nell’apprendere della morte oggi del videodell’Afp Arman Soldin nell’est dell’. Tutti i nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari”. Lo riferisce l’account Twitter della France Presse. Secondo l’agenzia, il 32enne reporter bosniaco è morto nella zona di Chasiv Yar colpita dal lancio di razzi. Soldin, riferisce l’Afp, aveva iniziato la sua carriera all’Afp a Roma prima di trasferirsi a Londra nel 2015. A settembre dello scorso anno era stato nominato video coordinator per l’Afp in. L'articolo proviene da Italia Sera.

E' stata la st essa agenzia a dare la notizia. Arman Soldin , coordinatore video dell' Afp in, si trovava nei dintorni della città di Bakhmut , vicino Chasiv Yar , è statodurante un attacco di razzi Grad, quando erano le 4.30 del pomeriggio. Lo ha raccontato un giornalista ...A settembre dello scorso anno era stato nominato video coordinator per l'Afp inSoldin, coordinatore video di Afp in, Arman Soldin , è statooggi pomeriggio in un attacco con missili Grad nell'orientale, secondo i colleghi che lo accompagnavano. Il ...

Ucraina, ucciso giornalista Afp Adnkronos

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il reporter 32enne Arman Soldin vittima di un attacco missilistico vicino a Bakhmut. Illesi i quattro colleghi che erano con lui al seguito dei soldati ucraini ...