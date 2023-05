Ucraina-Russia | Guterres | “Pace ora non è possibile” Kiev “sorpresa”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 9 maggio 2023) Il pessimismo del segretario generale Onu spiazza l'. Podolyak: "Non c'è bisogno di giustificare la finta impotenza quando è tutto ovvio" “Purtroppo al momento non sono possibili negoziati di. Entrambe le parti sono convinte di poter vincere”. E’ racchiuso in queste parole il pessimismo sulle prospettive di, nell’immediato, del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio, passato più di un anno dall’inizio del conflitto in, teatro dell’invasione russa. La“al momento non è pronta al ritiro dai territori occupati – ha detto a El País -. E io credo che l’speri di respingerli”.ritiene comunque “molto basso” il rischio di uso di armi nucleari. “L’iniziativa cinese è stata molto importante per ...