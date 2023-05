Ucraina | Pedicini MET | “No a dirottamento fondi Pnrr e Coesione su missili e munizioni”

Leggi su anteprima24

"Non possiamo consentire che la strategia guerrafondaia, con la complicità oramai della quasi totalità del Parlamento Europeo, prenda il sopravvento su ogni garanzia di tutela sociale e civile in Europa. È paradossale che in pochi oggi abbiamo votato contro la possibilità che i Paesi membri possano utilizzare parte deidie dei Piani nazionali di ripresa, per fabbricareper un paese in guerra. Soldi che andranno ad aggiungersi ai 500 milioni già stanziati per pagare l'industria bellica in Europa, con l'obiettivo di rifornire i magazzini – svuotati come conseguenza del rifornimento all'esercito ucraino – di un milione diin un anno. Parliamo di un finanziamento complessivo calcolato in circa un miliardo di euro, che qualcuno ha ...