Ucraina | massiccio attacco russo su Kiev

(Di martedì 9 maggio 2023) (Adnkronos) –su. Le difese aeree ucraine hanno distrutto circa 15 missili da crociera lanciati dalla Russia nello spazio aereo sopra la capitale nelle prime ore di martedì. Lo ha detto riferito in un post su Telegram, Serhiy Popko, capo dell’amministrazione militare della città, aggiungendo che al momento non risultano vittime. Ma l’allerta antiaerea è stata diramata in 14 dei 24 oblast del Paese. “Nel distretto di Holosiiv, un incendio è scoppiato nel cortile di una casa privata a causa della caduta di detriti e della rimozione di detriti sulla strada nel distretto di Shevchenkiv”, ha detto. “I missili da crociera lanciati, in particolare del tipo X-101 (X-555), non hanno raggiunto i loro obiettivi. La difesa antiaerea della capitale ha funzionato perfettamente”. Si tratta del quinto ...