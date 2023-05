Ucraina | il ministro cinese | chiediamo a Kiev e Mosca di porre fine alla guerra | Zelensky alla Ue | grazie per le munizioni

(Di martedì 9 maggio 2023) 09 mag 19:19 Deputati francesi: "La Wagner entri in lista terroristi Ue" Unanime via libera dell'Assemblea Nazionale francese a una risoluzione che chiede di iscrivere il gruppo di mercenari russi ...

Il ministro ha ricordato il piano di pace presentato da Pechino e ha sostenuto che è stato 'salutato positivamente sia dalla Russia sia dall'Ucraina'. 'Noi continuiamo a spingere per i negoziati - ha detto. hanno sottolineato l'importanza di contrastare l'impatto economico della guerra russa in Ucraina... I precedenti hanno visto partecipare il Primo ministro lussemburghese Xavier Bettel il 19 aprile 2023, ...

Ucraina, ultime notizie. Ministro Esteri cinese: chiediamo a Kiev e Mosca di finire la guerra. ... Il Sole 24 ORE

Guerra Ucraina, la diretta di oggi martedì 9 maggio. Il conflitto tra Russia e Ucraina si sposta sul piano storico in occasione dell'anniversario della vittoria nella Seconda ...Il giorno della Vittoria celebrato a Mosca con minacce all'Occidente ma parata ridotta e timori diffusi. A Kiev von der Leyen dice: qui il cuore dei valori europei. Una nuova arma prodotta in Italia ...