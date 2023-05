Ucraina | Bompiani | “La 2ª guerra mondiale finì con bomba atomica | non coi nazisti accerchiati Anche oggi può andare così” Su La7

(Di martedì 9 maggio 2023) “La secondaè finita con lae non coi. Vogliamo chequestafinisca? È un’opzione molto vicina“., a L’aria che tira (La7), la scrittrice Ginevrareplica a Myrta Merlino e all’inviato Claudio Locatelli sui possibili negoziati di pace trae Russia e sulla ricostruzione storica della fine del secondo conflittoosserva: “Intanto, faccio una premessa ovvia: spero di non essere considerata putinista, perché sono pacifista da prima che Putin nascesse. Siamo tutti per la pace? No, non lo siamo. Siamo tutticontro la fame del ...

... anche tanta gente che ritiene un crimine inviare armi all'da Michele non è andata. ... Moni Ovadia, Donatella De Cesare, Ginevra(che fine ha fatto Baby Orsini) aguzzano il loro ......contro la guerra in, per riaccendere la speranza'. L'appello lanciato da Michele Santoro aveva raccolto decine di firme, da Alessandro Barbero a padre Alex Zanotelli, da Ginevraad ...... da Alessandro Barbero a padre Alex Zanotelli, da Ginevraad Ascanio Celestini, da Fiorella Mannoia a Moni Ovadia, da Vauro Senesi a Elio Germano. "Dopo più di un anno di guerra ine ...

Domenica 7 maggio la “staffetta dell’umanità per la pace” ha attraversato l’Italia, da Aosta a Lampedusa, segnata dai colori dell’arcobaleno, “per ...In programma a Trento e Levico la “Staffetta per l'Umanità” organizzata dalla rete del Cantiere di Pace del Trentino ...