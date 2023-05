(Di martedì 9 maggio 2023) Un adolescente è stato condannato all' ergastolo per l' omicidio di un ragazzo di 14indifeso, ucciso con un coltello. Marques Walker , 17, nel novembre del 2021 ha ucciso Jermaine Cools , ...

Un adolescente è stato condannato all' ergastolo per l' omicidio di un ragazzo di 14 anni indifeso, ucciso con un coltello. Marques Walker , 17 anni, nel novembre del 2021 ha ucciso Jermaine Cools , ...Il racconto di un compagno di scuola del pluriomicida A La Repubblica ha parlato ieri Andy, compagno di scuola del, presente al momento della strage. 'Eravamo alla fine della prima ora, le 8.Sparatoria a Belgrado, strage alle elementari: studente spara e9 persone Sparatoria in una scuola elementare a Belgrado,apre il fuoco e fa una strage Arrestato il killer, è un 21enne ...

Uccide un 14enne a colpi di machete: il killer ha 17 anni leggo.it

Un adolescente è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di un ragazzo di 14 anni indifeso, ucciso con un coltello. Marques Walker, 17 anni, nel novembre del 2021 ha ...La 14enne è stata colpita alla testa ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo si è giustificato dicendo di aver visto "delle ombre intorno alla sua casa" ...