Turismo | a Napoli dal 1 luglio la tassa di soggiorno aumenta di 50 centesimi

(Di martedì 9 maggio 2023) La Giunta Comunale diha approvato, su proposta dell’Assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta, la delibera di rideterminazione, a decorrere dall’1/7/2023, delle tariffe dell’imposta dipresso le strutture ricettive della città. La tariffe attualmente in vigore risalgono al 2019 e, dal confronto con quelle applicate nelle altre città capoluogo risulta un carico impositivo medio più basso. Inoltre, se l’incremento dei flussi turistici da un lato produce reddito, dall’altroil fabbisogno dei servizi di accoglienza, di decoro ed il miglioramento dei servizi pubblici. Dal 1saranno quindi applicate le nuove tariffe che prevedono l’aumento di 0,50per tutte le strutture ricettive cittadine, tranne per gli alberghi di 5 stelle lusso le cui tariffe sono già uguali a ...

