Turchia | Erdogan rischia il ko Può cambiare tutto anche per Ue e Nato

Il presidente turco Recep Tayyipha annunciato che il salario minimo per i lavoratori impiegati nel settore pubblico verrà ...giorni dalle elezioni in programma domenica prossima inIl presidente turco Recep Tayyipha annunciato che il salario minimo per i lavoratori impiegati nel settore pubblico verrà ...giorni dalle elezioni in programma domenica prossima in. .Conto alla rovescia per le elezioni inrischia dopo 20 anni di dominio Per la prima volta in 20 anni, Recep Tayyiprischia di perdere. Prima i mandati da premier dal 2003 al 2014, poi quelli da presidente . Ha ...

A meno di due settimane dalle elezioni presidenziali turche, da molti ritenute un test del suo ventennio al potere, il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan ha attaccato il suo… Leggi ...Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan annuncia che il salario minimo per i lavoratori impiegati nel settore pubblico aumenterà del 45% arrivando a 15mila lire turche, poco meno di 700 euro.