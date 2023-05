Tumori al polmone | a Roma intervento pionieristico con ricostruzione aorta

(Di martedì 9 maggio 2023) L’ospedale Sant’Andrea diannuncia il successo di un “” eseguito in aprile su una donna di 58 anni, operata per una neoplasia polmonare sinistra infiltrante l’. “Nel mondo le neoplasie polmonari infiltranti l’vengono generalmente considerate non suscettibili di trattamento chirurgico”, sottolineano dall’azienda ospedaliero universitaria capitolina. “Frontiere della medicina che ancora una volta supera Erino Angelo Rendina, direttore della Chirurgia toracica” del Sant’Andrea e ordinario all’università Sapienza, che con il suo team ha asportato il tumore e ricostruito la porzione di vaso attaccata dal cancro. La paziente era già stata trattata in fase pre-operatoria con chemioterapia. Dopo accurata valutazione multidisciplinare e studio pre-operatorio – spiega una ...

