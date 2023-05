(Di martedì 9 maggio 2023) Torna in scena la ex premier britannica Liz, dopo la conclusione ingloriosa del suo fugace interregno a Downing Street fra il mandato di Boris Johnson e quello attuale di Rishi. E lo fa ...

E lo fa con unaa Taiwan non priva di rischi di contraccolpi diplomatici spinosi per il Regno Unito in relazione ai rapporti con la Cina.ha annunciato oggi che sarà la settimana ...A una settimana dalladella premier italiana, il primo ministro conservatore e anti migranti Rishi Sunak e il suo ... leader del Partito Conservatore e Primo ministro subentrato a Lizdopo ...Laa Londra è stata l'occasione per la presidente del Consiglio di lodare pubblicamente la ... Da circa un anno, infatti, i Tories - prima con Boris Johnson, poi con Lize ora con Rishi ...

Truss in visita a Taiwan, sfida alla Cina e al governo Sunak - Asia Agenzia ANSA

Torna in scena la ex premier britannica Liz Truss, dopo la conclusione ingloriosa del suo fugace interregno a Downing Street fra il mandato di Boris Johnson e quello attuale di Rishi Sunak. (ANSA) ...A una settimana dalla visita della premier italiana, il primo ministro conservatore e anti migranti Rishi Sunak e il suo partito hanno subito una storica sconfitta. Lo spoglio è ancora in corso, ma i ...