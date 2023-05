Ma non c'èalcuno stupro. Carroll ha sostenuto chel'avrebbe violentata nei grandi magazzini Bergdorf Goodman a metà degli anni Novanta e poi l'avrebbe diffamata quando ha negato le sue ...Una legge dellodi New York, infatti, permette alle vittime di stupro di fare causa anche a ... La giuria, composta da sei donne e tre uomini, ha stabilito la colpevolezza diin merito all'...Decisivi i parametri stabiliti dalla legge dellodi New York Donaldcondannato per aggressione sessuale ma non per stupro ai danni di E. Jean Carroll. Il verdetto della giuria nel processo civile davanti alla corte federale di Manhattan porta alla ...

Trump è stato condannato in un processo civile per stupro Il Post

Dovrà risarcire con 5 milioni di dollari la giornalista statunitense E. Jean Carroll, che lo aveva denunciato l'anno scorso ...Donald Trump è stato condannato per abuso sessuale: ecco qual è la differenza con lo stupro e perché non finirà in carcere nemmeno questa volta.