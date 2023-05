Trump condannato per aggressione sessuale e diffamazione

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 9 maggio 2023) L’ex presidente americano Donald, nel 1996, non stuprò ma aggredì sessualmente la scrittrice Jean Carroll nei camerini dei grandi magazzini Bergdorf Goodman di New York. È questo il verdetto raggiunto dalla giuria nel processo civile a New York contro il tycoon,a pagare alla scrittrice un indennizzo di 5 milioni di dollari, anche per averla diffamata via social. L’ex presidente americano Donaldaggredì sessualmente la scrittrice Jean Carroll e la diffamò via social La sentenza è arriva dopo poche ore di camera di consiglio e la giuria ha respinto la versione di un vero e proprio stupro ma ha accreditato quella di unaa sfondoe poi la denuncia perper un post di, pubblicato nell’ottobre 2022 sul suo social ...