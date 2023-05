Trump colpevole di aggressione sessuale e diffamazione | condannato a pagare oltre 5 milioni alla scrittrice Jean Carroll

La sentenza della giuria di New York Donaldè stato giudicatodi aggressione sessuale contro Jean Carroll nel camerino di un grande magazzino di lusso nella primavera del 1996. L'ex ...Il tycoon è stato ritenutodi diffamazione:aveva definito Carroll 'bugiarda'. approfondimentonega di aver stuprato la scrittrice: è ridicolo FOTOGALLERY ©Getty Continua ...La giuria ha raggiunto il verdetto nel processo civile a New York in cui Donaldè accusato dalla scrittrice Jean Carroll di averla stuprata nei camerini di un grande magazzino nel 1996 e di ...

Processo a Trump per stupro, raggiunto il verdetto Agenzia ANSA

A deciderlo il tribunale di New York. La giuria della corte di Manhattan ha ordinato a Donald Trump il pagamento complessivo di cinque milioni di dollari di risarcimento ...La vittima dell'aggressione - datata 1996 - è la scrittrice Jean Carroll. L'ex presidente dovrà pagare un indennizzo di oltre 5 milioni ...