Trump colpevole di aggressione sessuale e diffamazione | condannato a pagare oltre 5 milioni alla scrittrice Jean Carroll

...contro Donald, che vede così compromessa la sua nuova corsa alla Casa Bianca. Dopo poche ore di camera di consiglio, la giuria di un processo civile in corso a new York lo ha ritenuto...Donaldè stato giudicatodi aver abusato sessualmente ma non di aver violentato la scrittrice E. Jean Carroll . Di conseguenza l'ex presidente degli Stati Uniti è stato condannato a risarcire ...Il tycoon è stato ritenutodi diffamazione:aveva definito Carroll 'bugiarda'. La reazione di'Non ho assolutamente idea di chi sia questa donna. Questo verdetto è una vergogna. ...

Processo a Trump per stupro, raggiunto il verdetto Agenzia ANSA

Prima, imbarazzante sentenza contro Donald Trump, che vede così compromessa la sua nuova corsa alla Casa Bianca. Dopo poche ore di camera di consiglio, la giuria di un processo civile in ...