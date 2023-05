Trump colpevole di aggressione sessuale e diffamazione a Jean Carroll | condannato a pagare 5 milioni alla scrittrice

Il tycoon è stato ritenutodi diffamazione:aveva definito Carroll 'bugiarda'. La reazione di'Non ho assolutamente idea di chi sia questa donna. Questo verdetto è una vergogna. ...L'ex presidente giudicatoma per la giuria non c'è stato stupro Donaldè stato giudicatoper l'aggressione sessuale compiuta contro Jean Carroll nel camerino di un grande magazzino di lusso nella primavera del 1996. L'ex presidente degli Stati Uniti, ...è stato condannato a risarcirle 2,7 milioni di danni compensatori e 280 mila dollari di danni punitivi per la diffamazione. Loading... L'ex presidente ha definito la sentenza della Corte di New ...

Processo a Trump per stupro, raggiunto il verdetto Agenzia ANSA

Donald Trump è stato giudicato colpevole per l’aggressione sessuale compiuta contro Jean Carroll nel camerino di un grande magazzino di lusso nella primavera del 1996. L’ex presidente degli Stati Unit ...A deciderlo il tribunale di New York. La giuria della corte di Manhattan ha ordinato a Donald Trump il pagamento complessivo di cinque milioni di dollari di risarcimento ...